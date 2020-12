ENTÉRATE EN FOTOS | El aborto de Sara Maldonado que salió a relucir tras supuesta infidelidad de su pareja sentimental.

El coraje de la actriz la llevó a revelar detalles muy personales.

La actriz Sara Maldonado tuvo un arranque de profunda sinceridad y coraje, el cual externó a través de su cuenta personal de Instagram en la que tiene casi 400 mil seguidores.

La intérprete usó su red social para destapar la infidelidad de su pareja, Juan Sebastián Ávila, con una mujer cuya identidad estaba protegiendo su ahora ex y pedía ayuda para descubrir quién era la susodicha.

“¡Ayuda! Anoche mi ex, Juan Sebastián Ávila se cog** a una pu** en Tulum, obvio quiere proteger su identidad, cualquier dato se los agradeceré. Obvio esta vieja sabía que tenía novia y le valió. P.D. Yo en casa encerrada por COVID-19”, escribió Maldonado en sus historias de Instagram.

“Él dice que se llama Andi, a ver pu**, sal y da la cara @juan.sebastian.avila”, agregó.

Pero el drama no termina ahí, pues en medio de su descarga emocional, la actriz también reveló que hace tres semanas sufrió un aborto involuntario.

“Y hay más… Hace tres semanas aborté al bebé que estábamos esperando. ¡Anda pu**! Da la cara o @juan.sebastian.avila di quién es?”, expresó Sara, quien etiquetó a Juan Sebastián en todos sus mensajes.

Sara señaló que la infidelidad surgió de la presunta adicción que tiene Ávila a la cocaína. “Porque la justificación es que le ofrecieron un pase de coca y resulta que era ketamina… y pues a co***, no? Mientras yo encerrada por COVID”, escribió Sara.

Sobre su pérdida, la actriz reveló que no contó con el apoyo de su pareja durante la difícil situación: “Y para que se entienda bien, perdí a mi bebé y me tuvieron que meter al hospital para hacerme un aborto y al otro día se fue a trabajar, y me quedé sola en una profunda depresión”.

Tras descargar sus sentimientos y varios mensajes de apoyo, Sara se disculpó por su arranque: “Perdón por descargar mi coraje aquí, pero no se vale que alguien que le diste todo tu amor, llegue a hacerte algo así en un momento tan vulnerable. Gracias por tu odio, @ juan.sebastian.avila”.

“Gracias a todos los que me mandaron mensajes de amor y apoyo. Soy un ser humano y no soy perfecta. Estoy tratando de estar bien, entender y perdonar para salir adelante”, agregó Maldonado este fin de semana.

Tras esta ola de revelaciones, Ávila abandonó Instagram.

Fue en junio del año pasado, 2019, que se dio a conocer que Sara Maldonado tenía un nuevo amor y fue justo en las playas de Tulum que se dio el flechazo.

“Había una vez una princesa vestida de blanco y negro, soñando y viviendo pero siempre gozando, aprendiendo y agradeciendo”, escribió Sara en sus redes sociales confirmando su noviazgo.

Juan Sebastián es un empresario radicado en Tulum que se dedica al mundo de la hospitalidad. En mayo se le vio a Sara paseando en la playa de uno de los hoteles más famosos de la zona donde trabaja Ávila.

A través de sus redes sociales la (¿ex?) pareja dejó ver que compartían un lado místico, además, Juan Sebastián también reveló su amor por tocar el piano.

El empresario, quien es licenciado en administración y marketing también disfruta de pasear en bote por las paradisiacas playas de Tulum.

Sus restaurantes son visitados por famosos de la talla de la cantante Anitta.

Algunos medios señalan que Sara Maldonado y Juan Sebastián se conocieron hace años por amigos en común, pero fue apenas poco más de un año que comenzaron su relación.