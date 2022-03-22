Sarah Nichols habla por primera vez sobre la demanda a Pascacio López.

Luego de entablar una demanda contra Pascacio López por supuesta violación, Sarah Nichols dio sus primeras declaraciones afuera de los juzgados de Guadalajara, Jalisco.

La verdad es que en este momento estoy temblando, tengo frío a pesar de que estamos a 30 grados. Estoy nerviosa, me tiembla todo por dentro porque es como revivir todo nuevamente

Me siento apoyada, cobijada y con esperanza de que se haga justicia en Jalisco. Tengo muchos sentimientos: ansiedad, nervios, pero también un cobijo impresionante de parte de mis abogados, de mi equipo legal, de familiares, de conocidos y desconocidos que me han contactado

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Sarah Nichols exige justicia

Sarah Nichols también confesó que fue muy difícil hablar y contar su historia de violencia por parte de Pascacio López.

Da mucho miedo hablar, lo sé porque lo he vivido. Yo no juzgo a las que siguen callando porque yo también sentía esa presión, entiendo a las que callan, pero espero que con mi acto de valentía, pueda hablar y demostrar que hay justicia en Jalisco

Todas las mujeres merecen justicia después de vivir violencia. Me tomó un tiempo tener el valor de hablar. Pensé que yo sola lo podría controlar, callar y sanar sola apartada del proceso legal

Y sobre la polémica que involucra a Vanessa Bauche y Pascacio López, esto comentó.

Vanessa… lo suyo es lo suyo, lo mío es otra cosa. Coincidimos en ‘Guerra de Vecinos’, pero lo que ella vivió fue diferente al tipo de violencia que a mí me hizo. Ella notó que me transformé… trató de acercarse a mí

Ahora sé que no fui la primera a quien este hombre ha dañado. Ha hecho daño a muchas personas, y quizás si alguna de ellas hubiera denunciado, yo no estaría aquí

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