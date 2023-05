Así están desapareciendo los anillos de Saturno: ¿Qué pasará con el planeta?

Uno de los planetas más impresionantes del Sistema Solar es Saturno, nombrado en honor al dios romano de la agricultura. No obstante, una investigación desarrollada a partir de datos arrojados por la misión Cassini entre 2004 a 2017, revela la edad aproximada de sus anillos y que están desapareciendo. Si bien, no es el único estudio, otros tres del presente 2023 han llegado a conclusiones parecidas.

Tv azteca implementa ecotecnologías en favor del planeta.

Te puede interesar: VIDEO: Los anillos de Saturno están desapareciendo.

¿Qué edad tienen los anillos de Saturno?

Según portales de información especializada, los científicos de los estudios tienen opiniones divididas con respecto a la edad real de los anillos de Saturno. Dicho de otro modo, consideran que los anillos son mucho más jóvenes que el planeta pero con diferentes posturas porque estos no han sido afectados ni erosionados por meteoritos a lo largo de miles de millones de años.

“Nuestra conclusión es que los anillos de Saturno deben ser relativamente jóvenes bajo estándares astronómicos. Apenas unos cuantos cientos de millones de años de edad”, explica Richard Durisen, quien es profesor emérito de la Universidad de Bloomington y autor de dos de estas investigaciones.

“(...) Si los anillos de Saturno no son tan viejos como el planeta, eso significa que algo tuvo que pasar para formar esa estructura impresionante y es algo que debe ser muy emocionante de estudiar”, concluye el experto.

¿Por qué los anillos de Saturno están desapareciendo?

Si bien, no está claro el origen de los anillos de Saturno, los investigadores creen que estos no serán eternos. En particular, se debe a que los meteoritos se infiltran en los anillos y empujan material hacia el planeta.

Y es que, durante la misión Cassini fue observado que los anillos pierden varias toneladas de masa por segundo, es decir, están desapareciendo y no les queda mucho tiempo, según la perspectiva astronómica. Al parecer, les quedan unos cuantos cientos millones de años más.

Uno de los autores de estas investigaciones es Paul Estrada, quien asegura que “anillos masivos como los de Saturno no duran demasiado tiempo”, expone. “Se podría especular que otros anillos como los de Neptuno o Urano, en algún momento fueron tan brillantes y espectaculares como los de Saturno”.

Te puede interesar: Así luce el robot serpiente que la NASA enviará a Saturno.