Sale a luz el secreto de la película Encanto de Disney. (VIDEO)

El pasado 25 de noviembre llegó a los cines la reciente producción de Pixar inspirada en la cultura colombiana. Se trata de Encanto, filme dirigido por Byron Howard y Jared Bush, que está dando de qué hablar entre los amantes de las películas animadas.

La cinta narra la historia de la familia Madrigal, integrada por hombres y mujeres con poderes mágicos escondidos en una casa repleta de flores en una montaña de Colombia.

Mirabel, una joven tímida, está en busca de encontrar su poder mágico que la hace especial, ya que se siente inadaptada de los demás integrantes de su familia.

En el transcurso del filme, Mirabel se adentra a un sinfín de aventuras para encontrar el don mágico que la hace especial como al resto de sus seres queridos.

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Surge impresionante secreto de Encanto

Luis Velody revela en su cuenta de TikTok que Mirabel no cuenta con un don especial porque es la sucesora de Alma "Abuela" Madrigal.

Mirabel y Alma son las únicas que no cuentan con un poder como la superfuerza o hasta el poder de sanar, además de que ambas son creadoras de la colorida casa en la montaña de Colombia.

El tiktoker asegura que cuando Alma trascienda a mejor vida, Mirabel será la única dueña de la casa

“Mirabel tiene una conexión muy fuerte con su abuela; ambas construyen la casa, también son las únicas de la familia que no tienen un don y son las únicas que pueden hablar con la casa. Mirabel no tiene un don por que ella es la sucesora de la abuela”, revela la teoría del creador contenido.

Alma tiene 75 años y necesita dejar a Maribel como la líder de la familia, esta es otra razón por la que la jovencita de anteojos no tiene su propia habitación como los otros integrantes de la familia.

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