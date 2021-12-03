¿Quién fue la actriz que rechazó el papel de Andy en El diablo viste a la moda?

Dada la popularidad que cobró la cinta 'El diablo viste a la moda' sería inimaginable pensar que hubo una actriz que rechazara el papel de Andy, pero fue Rachel McAdams quien rechazó 3 veces el papel de Anne Hathaway.

Una reunión virtual hizo posible que Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton), Stanley Tucci (Nigel Kipling), Adrian Grenier (Nate Cooper), Gisele Bündchen (Serena), el director David Frankel, la guionista Aline Brosh McKenna, la diseñadora de vestuario Patricia Field y la novelista Lauren Weisberger coincidieran, según Sensacine.

También se habló que Meryl Streep no era la primera opción para quedarse con el papel de Miranda Priestly y en su lugar Michelle Pfeiffer, Glenn Close y Catherine Zeta-Jones fueron contempladas, pero al final se decantaron por la actriz que tiene tres premios Oscar en su haber.

Anne Hathaway tampoco era la primera alternativa para ser Andy; de hecho era la novena, pues la producción quería a Rachel McAdams para el papel, pero ella lo rechazó tres veces. Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson y Kirsten Dunst estuvieron entre otras opciones.

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¡Épico! Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y el elenco de 'El diablo viste a la moda' se reencontraron para celebrar los 15 años de la cinta 👏🏼pic.twitter.com/asCK1Nj1GT — SensaCine México (@SensaCineMx) June 15, 2021

Un desenlace diferente para 'El diablo viste a la moda'

Aline Brosh McKenna dijo que "la película solía terminar con una escena un poco más optimista con Nate, más una reconciliación. Son tan jóvenes y están eligiendo cónyuges para su vida, pero sabemos que los de 25 años no están en esa posición", dijo.

Entre risas se llevó a cabo la memorable reunión de 'El diablo viste a la moda', que tuvo una duración de poco más de media hora.

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