Se filtran audios de Alejandra Guzmán hablando sobre la violencia de Enrique Guzmán hacia Silvia Pinal.

Algunos cibernauta retomaron los audios filtrados en donde Alejandra Guzmán contaba el dolor de ver a su mamá golpeada, presuntamente por Enrique Guzmán.

A través de redes sociales, algunas personas retomaron audios filtrados de hace tiempo en donde Alejandra Guzmán revelaba el dolor de ver a su madre golpeada, presuntamente por Enrique Guzmán, ¡su padre! Recordemos que con todas las acusaciones de Frida Sofía, Alejandra ha “metido las manos al fuego” por su papá, ¡sin saber todo el material que se ha filtrado en la red!

Audios filtrados de Alejandra Guzmán hablando sobre violencia de su padre Enrique Guzmán.

Hace unos días, Frida Sofía publicó en su cuenta de Instagram, que su abuelo Enrique Guzmán había abusado de ella cuando tenía solo cinco años, ¡y que también fue abusador de Alejandra Guzmán y Silvia Pinal, a quienes golpeaba! Alejandra la ha desmentido y ha apoyado en todo a su padre; ¡pero a los internautas no se les va nada! Pues a través de redes sociales, revivieron algunos audios que salieron en 2019, en donde la rockera revela agresiones de su padre Enrique Guzmán contra su madre Silvia Pinal. ¡Qué fuerte!

Pese al esfuerzo de la familia Guzmán, por limpiar el nombre de Enrique, ¡cada vez salen más y más supuestas pruebas de su comportamiento cuando era más joven! Como los audios de Alejandra, o videos en donde el cantante acosa con tocamientos a Verónica Castro, o como cuando el rockero se refirió a su hija como alguien que está “buenísima”. Además, un testimonio que Silvia Pinal retrató en su bioserie, ¡en donde reveló que fue víctima de abuso sexual y de agresiones físicas por parte del su entonces pareja!

Los Guzmán no la están pasando nada bien, Alejandra invitó a su hija a arreglar las cosas lejos de los medios de comunicación: “Es muy triste ver a mi padre, comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases y que no son justas. Te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor. Pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre”.

¿En qué terminará todo esto? Te continuaremos informando.

