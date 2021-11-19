Le niegan entrada a un buffet porque “come demasiado”.

Un restaurante tuvo que negar la entrada a un comensal a un servicio de buffet, ya que comía demasiado y eso ocasionaba pérdidas económicas al lugar.

Lo anterior ocurrió en la ciudad china de Changsha, luego de que le negaran la entrada a un bloguero apodado Kang, quien se autodenomina un ‘mukbang’ y se graba o hace transmisiones en vivo mientras ingieren enormes cantidades de comida mientras interactúa con sus seguidores.

El dueño del restaurante recordó que en su primera visita comió 1.5 kilos de manitas de cerdo y 4 kilos de camarones en la segunda ocasión que acudió a su local.

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Cliente acusa al lugar de discriminación

El cliente aseguró que la decisión del dueño era discriminatoria, pero el establecimiento volvió a reiterar que se niega rotundamente a aceptarlo.

Y no era para menos, 'Mukbang' ha llegado a beber de 20 a 30 botellas de leche de soya y a comerse toda la bandeja de manitas de cerdo y de camarones.

Según a la ley local, el propietario del restaurante puede negar la entrada a su establecimiento de buffet sin violar el derecho del cliente.

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