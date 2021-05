El secreto que salió a la luz en la serie De viaje con los Derbez. Aislinn Derbez se sinceró con Alessandra Rosaldo, pues le confesó que Mauricio Ochmann fue quien puso punto final a su matrimonio.

La segunda temporada está muy reveladora, al grado que Aislinn Derbez rompió el silencio sobre su divorcio de Mauricio Ochmann, y de acuerdo con su versión, fue él quien decidió.

En una plática entre Alessandra Rosado y Aislinn, la cantante le confesó que ella y Eugenio Derbez estaban muy preocupados cuando se enteraron que se iba a separar del actor.

Te puede interesar: Frida Sofía sobre las declaraciones de Enrique Guzmán: “En paz”.

Aislinn Derbez decidió vivir su separación con Mauricio Ochmann de manera positiva por el bien de su familia.

Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste

Aislinn Derbez reiteró que ella siempre amará al padre de su hija, “en donde quiera que esté o con quién esté”, pero su relación continuaría de diferente manera por su hija.

Alessandra Rosaldo contó cómo se enteró que Aislinn Derbez se iba a divorciar de Mauricio Ochmann

Alessandra Rosaldo dijo que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se la pasaron discutiendo en todo el viaje, pero nunca imaginaron que tomarían una decisión tan extrema como el divorcio y de una manera tan rápida.

“Nunca me imaginé que tú y Mau ya no iban a estar juntos”, a lo que Aislinn le respondió que ella tampoco podría creerlo porque “es lo último que me hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida. Fue muy doloroso”.

También podría interesarte: Lorena de la Garza reacciona a los comentarios de Horacio Villalobos.