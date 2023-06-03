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FOTOS | Similitudes entre la canción de Peso Pluma y Shakira en colaboración con BZRP.

En redes sociales se habla de un parecido entre la canción de Shakira y Peso Pluma con BZRP. Te contamos esos detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Peso Pluma todo de negro.jpg
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