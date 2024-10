SEP anuncia puente por Día de Muertos en estas escuelas de México

El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes en México, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado que algunas escuelas recorrerán dicha festividad para poder brindar a sus alumnos un puente escolar en donde podrán disfrutar de un fin de semana largo en compañía de sus familias.

Es importante mencionar que la ley no señala al Día de Muertos como una fecha festiva o de descanso obligatorio, por lo que la decisión de otorgar un fin de semana largo a los alumnos fue una decisión de la SEP, y el resto de los trabajadores de otros sectores que no sean el educativo sí tendrán que laborar en su jornada habitual, a no ser que su empresa indique lo contrario.

¿En qué escuelas de la SEP habrá puente escolar por el Día de Muertos?

Fue la SEP en Yucatán la que informó que se suspenderán las actividades escolares el próximo viernes 1 de noviembre con motivo de la celebración del Día de Muertos pues se pretende fomentar las tradiciones en México y que los alumnos puedan formar parte de ellas junto a sus familiares y seres queridos.

Es importante mencionar que esta medida con la que se suspenden las clases solo aplicará para los estudiantes de nivel básico inscritos a escuelas públicas en los diferentes municipios y localidades de la entidad del sureste mexicano, pues el resto de la República se presentará a clases como es habitual.

Fue el gobierno de Yucatán y la SEP quienes decidieron que el primer puente de noviembre 2024 sea el día primero, esto con el propósito de preservar las tradiciones de la cultura yucateca ya que el Día de Muertos es celebrado con el Janal Pixan, que significa ‘Comida de las ánimas’.

El Janal Pixan es una de las tradiciones más importantes para las familias yucatecas y, al igual que en el resto del país, se montan altares el 1 y 2 de noviembre.