Anna Ciocchetti reveló los detalles de su regreso a la televisión.

Este martes tuvimos el honor de tener como invitada a nuestra querida Anna Ciocchetti, quien nos habló de sus inicios y nuevos proyectos.

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Ha sido un proceso muy creativo el que he llevado los últimos meses, haciendo teatro, que es algo amo hacer y, bueno esta serie “Un día para vivir” que nos hace profundamente felices a todos los que estamos participando en ella, porque qué maravilla poder regresar a la ficción en Azteca, que tiene un sello tan especial, yo particularmente, soy muy feliz porque aquí empecé mi carrera, aquí crecieron mis hijos

Se siente muy lindo para mí, televisión Azteca no solo es una empresa es un lugar que amo y se siente muy lindo

Nuestra querida actriz recordó el momento en que empezó su carrera hace 25 años en nuestra casa, TV Azteca.

Fueron hace 25 años y parece que fue ayer, y así fue, luego vino ‘Nada personal’, adicioné y me contrataron. Y, ahora estoy haciendo esta obra de teatro que me apasiona ‘Corazón Demediado’ con Pedro Sicard, la obra es de mi maestro Héctor Mendoza que es un auténtico genio de las letras hispanas y, he tenido la fortuna en la vida que sea mi maestro

Actualmente, aparte del proyecto con el que regresa a la televisión se encuentra presentándose en dos lugares.

Se está presentando en dos lugares, uno es en Alessa Café, donde estamos los sábados a las 8 de la noche que estamos en la zona sur de Satélite y otro en el corazón de la colonia Condesa en la Terraza Bichicori los domingos a las 6 de la tarde

Ahora comparte su pasión con su familia

La actriz revela que tiene la oportunidad de compartir lo que más le apasiona con su familia, pues todos participan en la terraza.

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