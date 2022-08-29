Sergio Mayer desmiente declaraciones de Natalia Subtil sobre Bárbara Mori.

Sergio Mayer Mori insiste en que a diferencia de lo que dice Natalia Subtil, él siempre se ha hecho responsable económicamente de su hija Mila.

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Yo sé lo que he hecho, estoy tranquilo más que nada por mi hija, porque ella también sabe, tenemos una hermosa relación y qué más les puedo decir

En cuanto a la intención de su padre Sergio Mayer de denunciar a Natalia por estupro por haber entablado una relación con él aún cuando era menor de edad, Sergio comentó.

Hay muchas cosas que se pueden hacer, obviamente, pero todo esto la verdad, es que siempre se los he repetido, es mi vida privada; yo a diferencia de Natalia, por el bien de mi hija, más que nada, por respeto a ella, no pienso decir las cosas aquí, ya les he dicho que tarde o temprano, todo va a salir a la luz, por eso yo estoy tranquilo

Sergio Mayer respondió a las acusaciones de Natalia Subtil.



Por cierto, que Natalia no se ha quedado callada en torno a estas declaraciones de Sergio Mayer, a quien le respondió mostrando en redes sociales, una entrevista en la que él acepta que cuando inició su relación con Bárbara Mori, ella tampoco era mayor de edad.

Ella tenía 18 años y empezamos a salir justamente cuando tenía 18 años, pero no salió embarazada hasta después. Está bien, que mencione todo lo que quiera, ya no quiero estar diciendo lo que ella mencionó, desmintiendo, que diga lo que quiera. Así esta maravilloso

Tanto Sergio Mayer, padre e hijo, como el resto de la familia, apadrinaron este fin de semana la obra infantil El Muzzy Kal en el Teatro Xola de la Ciudad de México. Aunque, Sergio no pudo llevar a la pequeña Mila.

Me avisó ayer que le dije que quería pasar por ella para venir, me dijo: ‘Nos vamos a Miami’, pero sí quería traerla, hoy que es día del abuelo, que estuviera con mi papá, que viera la obra, me la chuté yo, me la quería chutar con ella, pero nada

Y, a la pregunta de si ya fue notificado de la demanda por pensión alimenticia de parte de Natalia Subtil, dijo.

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