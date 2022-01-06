Sergio Mayer Mori se va de México para cumplir sus sueños. ¿Y su hija?

Sergio Mayer Mori le dijo adiós a México para buscar suerte del otro lado del charco. Ahora vive en Barcelona, donde este 2022, trabajará en nuevos proyectos y buscará abrirse horizontes por su propio pie, y sobre todo, alejado de la sombra de sus famosos padres.

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Aunque es Sergio Mayer quien lo confirma a Ventaneando.

Está viviendo en Barcelona, Sergio lleva dos o tres meses en Barcelona, va a estar allá como 8 meses o un año. Se fue porque su novia es española, se fue a vivir allá con ella y va a terminar su música

El tipo de música que hizo él es mucho más europea que por acá, entonces, pues él va a buscar y abrirse puertas solo en un mercado donde nadie lo conoce, lo cual me parece extraordinario y eso habla muy bien de él, de decir: ‘Quiero abrir puerta en otro lado, donde aquí no digan que por apoyo, por ser hijo de, sino por mi trabajo y por lo que yo estoy presentando’, y es válido

Tenía que sacar su residencia, entonces, tiene que estar determinado tiempo allá para tener su residencia

Pero, ¿cómo hará para mantener el contacto con su hija Mila? Su padre nos explica en exclusiva.

No sé, yo creo que sí, en algún momento. Yo creo que cuando yo vaya a verlo. Quedé de ir a verlo a principios de enero o febrero, a lo mejor me llevo a Mila

Las hijas de Sergio Mayer se avergonzaban de su padre

Y, hablando de sus otras hijas, Sergio Mayer reveló sin empacho que Antonia y Victoria se avergonzaban de su pasado en Garibaldi, hasta que pudieron verlo sobre el escenario cuando se presentó con el resto de sus compañeros de la agrupación en el 90 's Pop Tour de noviembre pasado.

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