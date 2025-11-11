IMSS dará un premio de 9 mil pesos para estos jubilados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por medio del régimen Ley 97, garantiza que los trabajadores que han cumplido con su vida laboral y están muy cerca de jubilarse, puedan acceder a un premio extra de 9 mil pesos.

Un dato a tener en cuenta es que este plus económico está dirigido para todos aquellos trabajadores que han elegido la modalidad de pensión vitalicia. Es por esto que el pensionado debela mejor opción de aseguradora entre las disponibles.

Cuando se ha realizado la elección, el monto adicional de hasta 9 mil pesos, se entrega una sola vez, al mismo tiempo que el trabajador recibe su primer pago de pensión.

¿Quiénes pueden solicitar el premio y qué deben hacer?

Esta es una modalidad de pensión donde un afiliado, por medio del IMSS elige una compañía de seguros, por lo que transfiere es esta el saldo acumulado en la cuenta individual administrada por su AFORE para el pago de pensión.

Para solicitarlo tienes que acudir a la Subdelegación del IMSS que te corresponda y presenta tu Solicitud de Pensión. El IMSS te entregará el “Documento de Oferta” (conoce los Formatos aquí) con información relevante para elegir la Aseguradora que pagará tu pensión. No todas son iguales. Escoge la Aseguradora que más te convenga y se ajuste a tus intereses. Este Documento lo llenará el IMSS dependiendo de lo que tú elijas.

Una vez entregada tu solicitud ante el IMSS deberás esperar a la resolución de pensión.

Cuando el IMSS te entregue la resolución deberás dirigirte a tu Aseguradora para que ésta inicie con el pago de tu pensión.

Si tienes recursos del SAR 92 porque trabajaste antes de 1997, podrás retirarlos en una sola exhibición directamente en tu Afore.

Por último, tenemos que mencionar que puedes retirar de manera anticipada sin necesidad de cumplir las edades establecidas, si la pensión que se te calcule bajo la modalidad de Renta Vitalicia es superior en más del 30 por ciento de la pensión mínima garantizada.