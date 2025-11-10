¿Trámite para la licencia de conducir permanente se extiende hasta el 2026? Esto dicen las autoridades

Mucho se habló respecto a que pronto los días para tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México estaban por terminar. Sin embargo, ahora las autoridades han dado a conocer nuevos detalles en torno a lo que se espera para este documento rumbo al 2026.

La licencia de conducir permanente permite a quien la tramite realizar un único pago y mantener este documento consigo prácticamente de por vida. Con ello, ya no tiene que actualizar este trámite tal y como ocurría en el pasado, lo cual sugiere menor pérdida tanto de tiempo como de dinero.

¿El trámite de la licencia de conducir permanente se extiende hasta el 2026?

Como sabes, la licencia de conducir permanente de la Ciudad de México es un documento oficial que permite al conductor poder manejar su vehículo dentro de la capital del país. En ese sentido, se sabe que la fecha límite para obtener este documento era hasta el último día del 2025.

Con el 31 de diciembre del 2025 como el último día para realizar este trámite, millones de capitalinos se cortaban las uñas pensando que no tendrían el tiempo para hacerlo. Sin embargo, desde El Universal se menciona que el secretario de Administración y Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton, las cosas podrían dar un giro inesperado.

De Botton Falcón habría confirmado que se está evaluando considerablemente extender el trámite para la licencia de conducir permanente en la CDMX hasta el 2026, esto debido al gran interés que hay por hacer el mismo y a fin de ayudar a los capitalinos a manejar mejor su tiempo y economía.

¿De qué depende la extensión para realizar el trámite para la licencia de conducir permanente?

El mismo secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México explicó que esta determinación se definirá en conjunto y mediante lo que considere la Secretaría de Movilidad. De concretarse, es posible que los conductores que viven en la capital del país puedan realizar el trámite para esta licencia incluso después de haber terminado el 2025.