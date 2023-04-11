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FOTOS | Shakira pide un favor a periodistas y fotógrafos no como artista, sino como madre.

La cantante colombiana desea que sus hijos, Milan y Sasha, puedan vivir una vida plena en Miami, Florida, sin el asedio de los fotógrafos y periodistas.

Por: Maribel Velázquez

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