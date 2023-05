¿Aún sueñas con tu ex? Esta es la explicación.

¿A quién no le ha pasado que después de un periodo de calma y tranquilidad después de una ruptura se sueña con el cucaracho o con la innombrable? Sí, esa persona que te mandó a terapia y que no tuvo corazón para dejarte en mil pedazos. Pues bien, a la mayor parte de las personas en algún han llegado a soñar con el ex, dejando dudas e intrigas o incluso hasta la emoción de creer que aún piensa en la relación.

Algunos intérpretes de los sueños como Freud expresan que estos sueños representan conflictos en la vida diaria que quedan atrapados en el subconsciente, por lo que el soñar con una expareja representa que aún no se ha cerrado el ciclo completamente.

¿Por qué se sueña con el ex?

La analista de sueños Lauri Quinn Loewenberg en ‘The Cut’, dice que todo lo que esté ocurriendo durante el sueño no es un reflejo de la realidad sino que es algo que se encuentra en el interior. Estos sueños son una forma en que el subconsciente recuerde cómo es el sentimiento del amor por alguien como una forma de atreverse a darle la oportunidad a alguien más o esmerarse para que la relación actual funcione de mejor manera.

Por otra parte, la psicoterapeuta y analista Kalanit Ben-Ari cuenta que si este sueño deja una sensación de incomodidad y malestar, representa un problema de integridad en algún área de personal, donde las acciones han entrado en conflicto con tus valores. La aparición del ex en este sueño puede representar este momento en que hay que solucionar asuntos internos pendientes sobre cualquier área de la vida, no necesariamente con él/ ella.

¿Cuáles son los sueños más comunes sobre los ex?

Soñar con el ex tiene varios significados: el primero es que la expareja pida perdón y lejos de ser una luz de esperanza hacia una reconciliación, es una expectativa que se tiene hacia esa disculpa que no llegó en su momento para cerrar el ciclo. Por otro lado, si estos sueños son frecuentes es probable que se esté buscando validación en el círculo social, entre los seres queridos o en la pareja actual, por lo que es bueno reflexionar sobre este asunto.

Si por el contrario, eres tú quien lo busca y pide una nueva oportunidad y su perdón es un símbolo de sentir esa necesidad de recibir afecto y atención tal y como se tuvo en su momento con esta persona. Ya es tiempo de dejar ir está relación y permitirle a alguien nuevo demostrarte que se puede amar de nuevo.