¿Qué significado tiene soñar con tu infancia?

Uno de los sueños más recurrentes entre las personas, es cuando la mente nos transporta a la infancia, es decir, la escuela, los amigos y las actividades que solíamos hacer de pequeños, mismas que tienen un significado espiritual.

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La razón principal por la que se sueña que se vuelve a ser niños es por el deseo de sentir que no hay responsabilidades tan importantes como las que se tienen en la vida de adultos. Es una alternativa que se usa inconscientemente para escapar del estrés del trabajo, pagar las cuentas y todas las preocupaciones del diario.

Por ello, este tipo de sueños son comunes en etapas cuando se siente que se pierde la esperanza, hay devolución o se atraviesa por un momento complicado del que se desearía escapar.

¿Qué significa soñar que eres niño nuevamente?

Representa la inocencia, así como una parte de la infancia que se necesita resolver en la etapa como adulto.

Si sueñas con el hogar donde pasaste la mayor parte de tu infancia significa que se desea crear una propia familia. También puede representar algunos aspectos de la personalidad que se desarrollaron y formaron durante la niñez. Es posible que se experimenten sentimientos que te recuerdan el pasado o momentos lejanos.

Soñar con amigos de la infancia

Cuando se sueña con un amigo o amiga de la infancia representa la añoranza por el pasado donde había menos responsabilidades y preocupaciones. Es probable que un amigo representa un aspecto al que se necesita prestar atención en la actualidad.

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