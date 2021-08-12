¿Cuáles son los signos del zodiaco más solitarios?

¿Cuáles son los signos zodiacales más solitarios? Te presentamos aquellos que la astrología dice que son los más introvertidos del mundo.

Tauro, Virgo y Piscis son signos que se enfocan en sus procesos espirituales, en una constante búsqueda por mejorar su “yo interno” y otros gustan de estar solos, de acuerdo con La Opinión. Sin embargo, te presentamos las peculiaridades de la soledad de cada uno.

Tauro

La mayoría prefiere las reuniones poco numerosas, para ellos su plan perfecto es disfrutar de una reunión con un grupo reducido de amigos. Las citas es algo que lo pone nerviosos.

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Virgo

Las personas de este signo interiorizan mucho, se autoanalizan todo el tiempo para ordenar su vida, así que invierten mucho tiempo en planear cómo ser eficaz. Le cuesta trabajo abrirse a los demás y ser él mismo.

Piscis

Se trata del signo más introvertido del Zodiaco, al grado que a veces parecen no estar presentes en una conversación o en una reunión aunque físicamente lo estén. Por lo general, divagan en su mundo espiritual, interior, soñando y preguntándose cómo hacer de este mundo algo mejor.

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