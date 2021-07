¿Por qué algunos signos del zodiaco no maduran con el paso de los años?

Las razones astrológicas por las que algunos signos zodiacales no maduran. Te presentamos los que se niegan a crecer y tienden a tomar actitudes infantiles.

La madurez implica se responsables y tener la suficiente inteligencia para afrontar cosas positivas o negativas. Quien no la tiene, hace berrinches, no atiende sus responsabilidades y evita hacerse cargo de su vida. Los siguientes signos tardan mucho en madurar o no lo hacen.

Aries

Su comportamiento está influenciado por Marte, planeta de la acción, lo hace temperamental y si las cosas no le salen bien, o los demás no se someten a sus decisiones, se molesta, gritan, se enojan y hasta son groseros.

Tauro

Para alcanzar el punto de madurez necesario, necesita ser mimado como niño. Odia que la gente lo ignore y se ofende por todo.

Cáncer

Llega a ser temperamental, malhumorado, infantil e irracional, se enojan fácilmente y no piensan las cosas antes de decirlas e incluso, ofenden a sus seres queridos sin miramiento alguno.

Piscis

Vive en su propio mundo, se preocupan por él mismos y lo que la demás gente piense de él, se aísla en su realidad y es difícil que vea las cosas como realmente son.

