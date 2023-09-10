Simulacro Nacional 2023: Fecha, hora y todo lo que debes saber

Septiembre es un mes que despierta una particular atención en México debido a su histórica relación con los sismos. Los recuerdos dolorosos de eventos como el terremoto de 1985 o el más reciente, el del 2017 en la Ciudad de México han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva del país.

Sin embargo, la adversidad nos han enseñado la importancia de estar preparados y es por eso que cada año se llevan a cabo simulacros para recordarnos la necesidad de estar listos para enfrentar cualquier eventualidad. En este sentido, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha anunciado el segundo Simulacro Nacional 2023, y aquí te presentamos todos los detalles que debes conocer.

Recibimos a rescatistas mexicanos que acudieron a Turquía tras sismo.

¿Cuál es el escenario para el Simulacro Nacional 2023?

Este año, el Simulacro Nacional 2023 se desarrollará con un enfoque en cuatro escenarios diferentes, que representan amenazas que México podría enfrentar en un futuro:

1. Sismo de magnitud 8.0 en Acapulco, Guerrero:

En este escenario hipotético, se simulará un terremoto de gran magnitud con epicentro en Acapulco, Guerrero, a una profundidad de 8 kilómetros. Este sismo afectaría no solo a Guerrero, sino también a los estados de Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México. La activación de la alerta sísmica en la capital del país sería una parte crucial de este ejercicio.

2. Sismo de magnitud 7.8 en Bavispe, Sonora:

Otra situación que se tomará en cuenta es un terremoto de magnitud 7.8 con epicentro en Bavispe, Sonora, también a una profundidad de 8 kilómetros. En este caso, los estados más afectados serían Sonora y Chihuahua, lo que nos recuerda que las amenazas sísmicas no se limitan a las zonas de alto riesgo sísmico.

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3. Huracán categoría 3 desde el Caribe:

En el tercer escenario, se simulará un huracán de categoría 3 avanzando desde el Caribe y adentrándose en territorio mexicano por Quintana Roo. Este evento climático provocaría fuertes lluvias, superando los 200 mm en estados como Campeche, Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

4. Huracán categoría 4 desde el Pacífico:

El cuarto y último escenario del simulacro representa un huracán de categoría 4, ingresando desde el Pacífico y afectando Los Cabos, Baja California Sur. Este huracán también traería consigo precipitaciones extremas, superando los 200 mm.

¿Cuándo y a qué hora será el simulacro?

Es importante señalar que el segundo Simulacro Nacional 2023 se llevará a cabo el próximo martes 19 de septiembre a las 11:00 horas.

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