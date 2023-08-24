Taylor Swift en México: ¿Cuánto dura el concierto y cómo regresar a casa?

Cada vez más cerca están los conciertos de Taylor Swift en la Ciudad de México en los que estará presente durante cuatro fechas de su emocionante gira The Eras Tour, deslumbrando en el grandioso escenario del Foro Sol.

Para los fanáticos que aguardan ansiosamente este evento, es esencial no solo estar preparados para disfrutar al máximo, sino también para garantizar un regreso seguro a casa tras el espectáculo. Es por esa razón, a continuación te diremos información sobre la duración esperada de los conciertos y las opciones de transporte para asegurarte de regresar a casa sin contratiempos.

¿A qué hora empieza y a qué hora termina el concierto de Taylor Swift en la CdMx?

La anticipación es palpable, y los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol están programados para comenzar a las 20:00 horas, hora local de la Ciudad de México. Sin embargo, antes de emocionarte y apresurarte hacia el lugar del evento, ten en cuenta el tráfico característico de esta zona de la ciudad.

Es recomendable que planifiques con tiempo de sobra y consideres la posibilidad de salir temprano desde tu casa o el hotel, especialmente si estás llegando desde otro estado o incluso país.

¿Cuánto tiempo dura un concierto de Taylor Swift?

La magia de la gira The Eras Tour se desplegará en el Foro Sol durante cuatro fechas consecutivas: 24, 25, 26 y 27 de agosto. Aunque las sorpresas que aguardan a los "swifties" mexicanos aún son un misterio, podemos basarnos en las presentaciones anteriores de Taylor Swift para estimar la duración del espectáculo.

En actuaciones pasadas, Taylor ha deleitado a su audiencia con un total de 45 canciones, lo que sugiere que el espectáculo superará las tres horas de duración. Además, hay que considerar la presentación de la invitada especial, Sabrina Carpenter, lo que podría agregar aproximadamente una hora más a la duración total del show.

Te puede interesar: Taylor Swift en México: Este será el setlist de sus conciertos en el Foro Sol

Opciones de transporte para regresar a casa después del concierto de Taylor Swift

La seguridad y comodidad son esenciales después de un emocionante concierto. Aquí te presentamos algunas opciones de transporte para asegurarte de regresar a casa sin problemas:

Metro

La línea 9 del Metro de la CDMX, identificada por su color café, tiene tres estaciones cercanas al Foro Sol: Velódromo, Ciudad de los Deportes y Puebla. La estación Ciudad de los Deportes es la más conveniente para llegar a la entrada principal del lugar. El costo del viaje en metro es de 5 pesos y los boletos pueden adquirirse en las taquillas.

Ticket2ride

Una de las alternativas más seguras es utilizar el servicio Ticket2Ride, ofrecido por Ticketmaster. Este servicio proporciona transporte desde diversos puntos de la ciudad directamente al concierto y de regreso. El costo es de 250 pesos mexicanos por persona y cubre el viaje de ida y vuelta.

Metrobús

La línea 2 del Metrobús, identificada por su color morado, te permite descender en la estación Iztacalco y luego caminar hasta la entrada del Foro Sol. El costo por viaje en el metrobús es de 6 pesos, pero es necesario contar con una Tarjeta de Mobilidad Integrada, que tiene un precio de 15 pesos.

Taxi de aplicación

Las aplicaciones de taxi también son una opción, pero ten en cuenta que los costos pueden aumentar debido a la alta demanda después del concierto.

Taxis de sitio

Es probable que encuentres taxis de sitio disponibles, lo cual puede ser una alternativa cómoda y segura para regresar a casa. El costo promedio es de $13.10, con un aumento de $1.30 cada 45 segundos o 250 metros. Entonces el costo final dependerá de la distancia.

Estacionamiento

Es importante destacar puedes llegar en carro propio debido a que si hay estacionamiento en el Foro Sol, sin embargo, hay que tomar en cuenta que debes adquirir tu pase por medio de la página de Ticketmaster, aunque (sin ser la mejor opción) también puedes optar por los lugares no oficiales.

Te puede interesar: ¿Qué son los brazaletes de la amistad de los conciertos de Taylor Swift?