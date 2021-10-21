Sorprende al mundo con la pedida de mano más original de la historia.

La forma en que se pide matrimonio se ha convertido en una labor titánica y creativa, tal es el caso de un joven que pidió la mano a su pareja con una alcancía de cochinito.

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A través de redes sociales, circula el video de una pareja que se disponía a romper una alcancía en donde tenían sus ahorros, luego de que perdieron todo su patrimonio.

En las imágenes se puede apreciar que el joven metió en una alcancía de cochinito un anillo de compromiso para pedirle matrimonio a su novia, quien la rompería para así contar el dinero que habían juntado.

El momento esperado

Mientras la mujer contó las monedas y billetes que contenía la alcancía de cochinito, el joven explicaba con unas tarjetas que perdió su casa y su auto; sin embargo pese a las adversidades ella jamás se separó de él.

Ella nunca me dejó, incluso cuando yo me di por vencido. Este cochinito es lo que hemos podido ahorrar

La joven se mostró entusiasmada por la cantidad de dinero que lograron sacar del cochinito; no obstante cuando estaba a punto de revelar el dinero que lograron reunir, el hombre le mostró otra alcancía en donde previamente echó el anillo de compromiso.

Su pareja se mostró entusiasmada por el regalo, pues supuso que sería más dinero; sin embargo al romper de un solo golpe la alcancía vio que estaba llena de confeti.

Video: Joven le propone matrimonio a su novia con una tierna alcancía pic.twitter.com/9OkTE7Q2f1 — alberto vaca (@SiriuslyWhite) October 18, 2021

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Tras varios segundos de búsqueda, la mujer encontró el anillo de compromiso y al preguntarle si se quería casar con él, la joven se conmovió y dijo que sí.

