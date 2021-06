Stephanie Salas habla sobre la escena sexual de Michelle Salas.

Stephanie Salas platicó en exclusiva con nuestros queridos conductores Flor Rubio, Ricardo Cázares y Horacio Villalobos. La artista, de 51 años, habló de la polémica escena inspirada en Michelle Salas en Luis Miguel, la serie.

Stephanie Salas habla de imagen de su hija en ‘Luis Miguel, la serie’.

“Se vino toda esta bomba a partir del domingo por una escena innecesaria. Estuvo muy feo ver esa manera en la que se interpretaba una escena innecesaria. Creo que existe una ley donde ya no se debe divulgar el mal uso de una persona, en donde estas pasando a agredir su intimidad y cuerpo”, expresó para millones de televidentes de Venga la Alegría.

Además, la actriz capitalina confirmó que las palabras de su hija Michelle Salas, fueron inteligentes y muy maduras.

“Desde el fondo del corazón de mi hija, son unas palabras sinceras, se abre con la gente porque es una mujer reservada, entera y que siempre se maneja con discreción. El haber salido a abrir su corazón con la gente, creo que fue importante. Llevaba palabras de dolor, pero también se vio a una mujer empoderada”, subrayó.

Stephanie Salas piensa que ‘Luis Miguel, la serie’ está llena de mentiras

Stephanie Salas no sabe si Luis Miguel está al pendiente del guion y producción de su serie autobiográfica.

¿Por qué recurrir a escenas donde se muestra a la mujer para tener más rating? ¿Quién mentira detrás de todo esto? ¿Tú crees que realmente se sienta a decidir? Yo no sé quien escribe, creo que tiene que haber un hilo conductor

Stephanie también confirma sus deseos de darle vuelta a la página. Por lo tanto, Michelle Salas podría olvidar la polémica para no convertir la situación en un circo.

Eso es darle seguimiento a la serie. Es como el capítulo que sigue, esto podría ser el cierre del capítulo. Me gusta respetar a mi hija y sus acciones de adulto. Ha sabido tomar decisiones en su vida y llevar su vida adelante

Por último, la hija de Sylvia Pasquel confirmó que su historia con Luis Miguel quedó enterrada en el pasado.

“Hoy me encuentro en una etapa donde esto es parte de mi pasado. Hoy se está refrescado en una historia, pero mi labor de madre fue no pasar desapercibido esto que sucedió el domingo. También es por tantas mujeres que se han sentido agredidas y no se les toma en cuenta”, concluyó en exclusiva para VLA.

