ENTÉRATE EN FOTOS: La modelo peruana Stephanie Valenzuela olvida las agresiones de Eleazar Gómez con un nuevo romance.

La cantante y actriz reveló reveló que vive un gran momento al lado de su coach motivacional, con quien ha sido un libro abierto y no hay secretos.

Luego de todo el drama que vivió con el actor mexicano Eleazar Gómez, parece que la vida comienza a sonreír para Tefi Valenzuela, quien se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Tras haber sufrido un episodio de violencia en el que su prometido Eleazar Gómez la golpeó, mordió y ahorcó la misma noche en que se comprometieron, la modelo peruana ha decidido dejar esa polémica atrás e intentar una nueva relación.

¿Quién es el nuevo novio de Stephanie Valenzuela?

La persona que ha logrado conquistar a la también cantante es Luka Lah, quien se ha mantenido a su lado como su coach motivacional y le ha ayudado a sanar las heridas que le provocó haber vivido una situación tan complicada como fue la noche violenta con el actor mexicano.

Eleazar “N” ofreció una disculpa a Tefi Valenzuela y a todas las mujeres que se sintieron “agredidas u ofendidas”.

No cabe duda que Tefi está pasando un mejor momento, pues por medio de sus redes sociales ha mostrado imágenes donde se les ve a ambos pasando grandes momentos y lucen felices y enamorados en las playas de Tulum, donde se encuentran festejando el cumpleaños de la influencer.

El romance entre Tefi y el coach se hizo oficial, pues fue ella misma quien lo confirmó en en el programa ‘Magaly TV La Firme’ de Perú.

La cantante confesó que su relación mutó de lo laboral a lo sentimental tras varias semanas tratándose: “ La verdad que primero sí era mi coach, él era como mi psicólogo, le contaba de verdad mis cosas, y él me conoció como yo soy tal cuál, no le mentía”.

Filtran video de la audiencia de Eleazar ‘N’: Tefi Valenzuela llora al saber que no se le hizo justicia.

“A veces uno quiere quedar bien, pero con él yo no, entonces me decía tienes que ser así, agarrar las cosas positivas. Yo le decía ¿cómo hago esto? y a mí no me cobró. Obviamente de ahí ya nos empezamos a gustar, y ya, nos enamoramos”, contó Tefi Valenzuela.

Por otro lado, la modelo confesó recientemente que la razón por la que trabajó arduamente para pagarse las cirugías que se ha realizado es por que sufría de burlas: “Yo había pasado por bullying en el colegio. Me molestaban porque tenía la pompa grande y la chichi muy chiquita. Y me decían ‘eres muy plana’. Me avergonzaban de mi cabello que era súper chinito”.

“Trabajaba diez días de feria en tacones, más de ocho horas parada y de verdad llegaba a la casa con los pies sangrando, pero yo ahorraba mi dinero a los 18 años”, contó en una entrevista para Venga la Alegría.

La familia de Stephanie Valenzuela la hizo llorar después de las muestras de cariño que recibió a la distancia.