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CATALINA BLANCO

LOS OTROS

CATALINA GRIS.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

PRODUCTORA DE TV

Fue eliminada de Survivor México en la semana 15.

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