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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México 10 de septiembre 2022?

Once sobrevivientes se enfrentaron por el collar de inmunidad individual, nadie quiere ser eliminado. Santi Valverde fue eliminado de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa dos collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Los once sobrevivientes se dividieron en dos equipos en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Rigurosa prueba de resistencia en Survivor México 2022.
Además del collar de inmunidad una recompensa adicional en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que permanecer en la estructura de Survivor México 2022.
Solamente dos sobrevivientes obtendrían collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Resistencia al máximo en Survivor México 2022.
David García ganó un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Cyntia Cofano también ganó inmunidad en Survivor México 2022.
Se libran de ser sentenciados en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Además de poder votar nuevamente en el concejo tribal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Todos los sobrevivientes están en riesgo de ser sentenciados en Survivor México 2022.
Asombrados con lo que pueda suceder en el concejo tribal de Survivor México 2022.
David y Cyntia tienen collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a las votaciones en Survivor México 2022.
Todo puede suceder en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Todos se sorprendieron con los resultados en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes sentenciados a la extinción de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Ocho sobrevivientes atestiguan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Un sobreviviente se despedirá de Survivor México 2022.
Santi fue sentenciado en Survivor México 2022.
Cathe en duelo de extinción en Survivor México 2022.
David Ortega nuevamente en extinción de Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Cathe y Santi se disputan su permanencia en Survivor México 2022.
Todos celebran con Cathe en Survivor México 2022.
Santi Valverde es eliminado de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa dos collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Los once sobrevivientes se dividieron en dos equipos en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Rigurosa prueba de resistencia en Survivor México 2022.
Además del collar de inmunidad una recompensa adicional en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que permanecer en la estructura de Survivor México 2022.
Solamente dos sobrevivientes obtendrían collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Resistencia al máximo en Survivor México 2022.
David García ganó un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Cyntia Cofano también ganó inmunidad en Survivor México 2022.
Se libran de ser sentenciados en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Además de poder votar nuevamente en el concejo tribal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Todos los sobrevivientes están en riesgo de ser sentenciados en Survivor México 2022.
Asombrados con lo que pueda suceder en el concejo tribal de Survivor México 2022.
David y Cyntia tienen collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a las votaciones en Survivor México 2022.
Todo puede suceder en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Todos se sorprendieron con los resultados en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes sentenciados a la extinción de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Ocho sobrevivientes atestiguan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Un sobreviviente se despedirá de Survivor México 2022.
Santi fue sentenciado en Survivor México 2022.
Cathe en duelo de extinción en Survivor México 2022.
David Ortega nuevamente en extinción de Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Cathe y Santi se disputan su permanencia en Survivor México 2022.
Todos celebran con Cathe en Survivor México 2022.
Santi Valverde es eliminado de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa dos collares de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Los once sobrevivientes se dividieron en dos equipos en Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Rigurosa prueba de resistencia en Survivor México 2022.
Además del collar de inmunidad una recompensa adicional en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que permanecer en la estructura de Survivor México 2022.
Solamente dos sobrevivientes obtendrían collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Resistencia al máximo en Survivor México 2022.
David García ganó un collar de inmunidad en Survivor México 2022.
Cyntia Cofano también ganó inmunidad en Survivor México 2022.
Se libran de ser sentenciados en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Además de poder votar nuevamente en el concejo tribal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Todos los sobrevivientes están en riesgo de ser sentenciados en Survivor México 2022.
Asombrados con lo que pueda suceder en el concejo tribal de Survivor México 2022.
David y Cyntia tienen collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a las votaciones en Survivor México 2022.
Todo puede suceder en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Todos se sorprendieron con los resultados en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes sentenciados a la extinción de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Ocho sobrevivientes atestiguan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Un sobreviviente se despedirá de Survivor México 2022.
Santi fue sentenciado en Survivor México 2022.
Cathe en duelo de extinción en Survivor México 2022.
David Ortega nuevamente en extinción de Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Cathe y Santi se disputan su permanencia en Survivor México 2022.
Todos celebran con Cathe en Survivor México 2022.
Santi Valverde es eliminado de Survivor México 2022.

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