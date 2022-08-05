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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México el 5 de agosto 2022?

Jaguares triunfaron en el juego por la inmunidad grupal, Halcones pierde a dos integrantes. Christian Carrasco es el eliminado de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en juego el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean el triunfo en Survivor México 2022.
Jacky impactó a todos con un importante anuncio en Survivor México 2022.
En equipos de 3 integrantes tenían que trasladar el barril de Survivor México 2022.
Recolectar las pelotas de las redes distribuidas en el circuito de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en Survivor México 2022.
Al final del recorrido tenían que usar la catapulta con las pelotas de Survivor México 2022.
Emocionante juego por equipos en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar inmunidad en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el concejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones tienen que tomar una difícil decisión en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar se libra de votar en Survivor México 2022.
Los Otros atestiguaron el concejo tribal de Survivor México 2022.
Jacky fue sentenciada por Nahomi al duelo de extinción en Survivor México 2022.
“Warrior” revela los votos del concejo tribal en Survivor México 2022.
Gabo reveló fuertes y supuestas declaraciones de Saadi en Survivor México 2022.
Warrior tiene todo listo para iniciar el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Jaguares presentes en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Halcones mandan a tres integrantes a la extinción de Survivor México 2022.
Christian defiende su lugar en Survivor México 2022.
Jacky fue elegida por Nahomi al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Cathe fue seleccionada por votación en Survivor México 2022.
Tres Halcones en duelo de extinción Survivor México 2022.
Cathe y Christian defienden su permanencia en Survivor México 2022.
Los Otros están presentes en el duelo de extinción Survivor México 2022.
Jacky y Christian en duelo de extinción en Survivor México 2022.
Jacky gana el segundo enfrentamiento en Survivor México 2022.
Christian es eliminado de Survivor México 2022.
Jacky se integra a la tribu de Los Otros en Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en juego el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean el triunfo en Survivor México 2022.
Jacky impactó a todos con un importante anuncio en Survivor México 2022.
En equipos de 3 integrantes tenían que trasladar el barril de Survivor México 2022.
Recolectar las pelotas de las redes distribuidas en el circuito de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en Survivor México 2022.
Al final del recorrido tenían que usar la catapulta con las pelotas de Survivor México 2022.
Emocionante juego por equipos en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar inmunidad en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el concejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones tienen que tomar una difícil decisión en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar se libra de votar en Survivor México 2022.
Los Otros atestiguaron el concejo tribal de Survivor México 2022.
Jacky fue sentenciada por Nahomi al duelo de extinción en Survivor México 2022.
“Warrior” revela los votos del concejo tribal en Survivor México 2022.
Gabo reveló fuertes y supuestas declaraciones de Saadi en Survivor México 2022.
Warrior tiene todo listo para iniciar el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Jaguares presentes en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Halcones mandan a tres integrantes a la extinción de Survivor México 2022.
Christian defiende su lugar en Survivor México 2022.
Jacky fue elegida por Nahomi al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Cathe fue seleccionada por votación en Survivor México 2022.
Tres Halcones en duelo de extinción Survivor México 2022.
Cathe y Christian defienden su permanencia en Survivor México 2022.
Los Otros están presentes en el duelo de extinción Survivor México 2022.
Jacky y Christian en duelo de extinción en Survivor México 2022.
Jacky gana el segundo enfrentamiento en Survivor México 2022.
Christian es eliminado de Survivor México 2022.
Jacky se integra a la tribu de Los Otros en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en juego el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean el triunfo en Survivor México 2022.
Jacky impactó a todos con un importante anuncio en Survivor México 2022.
En equipos de 3 integrantes tenían que trasladar el barril de Survivor México 2022.
Recolectar las pelotas de las redes distribuidas en el circuito de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en Survivor México 2022.
Al final del recorrido tenían que usar la catapulta con las pelotas de Survivor México 2022.
Emocionante juego por equipos en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar inmunidad en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el concejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones tienen que tomar una difícil decisión en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar se libra de votar en Survivor México 2022.
Los Otros atestiguaron el concejo tribal de Survivor México 2022.
Jacky fue sentenciada por Nahomi al duelo de extinción en Survivor México 2022.
“Warrior” revela los votos del concejo tribal en Survivor México 2022.
Gabo reveló fuertes y supuestas declaraciones de Saadi en Survivor México 2022.
Warrior tiene todo listo para iniciar el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Jaguares presentes en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Halcones mandan a tres integrantes a la extinción de Survivor México 2022.
Christian defiende su lugar en Survivor México 2022.
Jacky fue elegida por Nahomi al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Cathe fue seleccionada por votación en Survivor México 2022.
Tres Halcones en duelo de extinción Survivor México 2022.
Cathe y Christian defienden su permanencia en Survivor México 2022.
Los Otros están presentes en el duelo de extinción Survivor México 2022.
Jacky y Christian en duelo de extinción en Survivor México 2022.
Jacky gana el segundo enfrentamiento en Survivor México 2022.
Christian es eliminado de Survivor México 2022.
Jacky se integra a la tribu de Los Otros en Survivor México 2022.

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