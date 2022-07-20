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FOTOS | ¿Quién ganó los suministros Survivor México 20 de julio 2022?

Inicia la semana 6 en Survivor México, Halcones y Jaguares se enfrentan en emocionantes juegos. Gabo de la tribu Jaguar ganó los suministros Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero “Warrior” puso en disputa los suministros de la semana 6 en Survivor México 2022.
Halcones quieren iniciar bien la semana en Survivor México 2022.
Jaguares desean los suministros de Survivor México 2022.
Jugosos suministros en disputa para la semana 6 en Survivor México 2022.
Arranca el juego por los suministros de Survivor México 2022.
En equipos tenían que llegar a las plataformas flotantes del juego Survivor México 2022.
Tenían que ir por las redes con las piezas del juego Survivor México 2022.
Llevarlas a la orilla para armar la estructura de Survivor México 2022.
Tenían que colocarlos para derribarlos como piezas de dominó en Survivor México 2022.
Concentración de los sobrevivientes en Survivor México 2022.
La tribu Halcón toma la delantera en Survivor México 2022.
Emocionante juego por suministros en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar el juego en Survivor México 2022.
Reñido juego por los suministros de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” pone en juego una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Halcones desean un triunfo en Survivor México 2022.
Jaguares buscan mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Unos deliciosos waffles para cada integrante de la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Emocionante juego en parejas por recompensa Survivor México 2022.
Los corredores tenían que traer el costal de su color en Survivor México 2022.
Evadir a los contrincantes defensores en Survivor México 2022.
Y llegar hasta el tapete del color correspondiente en Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Aguerrida batalla cuerpo a cuerpo por la recompensa de Survivor México 2022.
Todos desean la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Halcón toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Lucha por waffles en Survivor México 2022.
Sobrevivientes concentradas para iniciar el juego en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero “Warrior” puso en disputa los suministros de la semana 6 en Survivor México 2022.
Halcones quieren iniciar bien la semana en Survivor México 2022.
Jaguares desean los suministros de Survivor México 2022.
Jugosos suministros en disputa para la semana 6 en Survivor México 2022.
Arranca el juego por los suministros de Survivor México 2022.
En equipos tenían que llegar a las plataformas flotantes del juego Survivor México 2022.
Tenían que ir por las redes con las piezas del juego Survivor México 2022.
Llevarlas a la orilla para armar la estructura de Survivor México 2022.
Tenían que colocarlos para derribarlos como piezas de dominó en Survivor México 2022.
Concentración de los sobrevivientes en Survivor México 2022.
La tribu Halcón toma la delantera en Survivor México 2022.
Emocionante juego por suministros en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar el juego en Survivor México 2022.
Reñido juego por los suministros de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” pone en juego una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Halcones desean un triunfo en Survivor México 2022.
Jaguares buscan mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Unos deliciosos waffles para cada integrante de la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Emocionante juego en parejas por recompensa Survivor México 2022.
Los corredores tenían que traer el costal de su color en Survivor México 2022.
Evadir a los contrincantes defensores en Survivor México 2022.
Y llegar hasta el tapete del color correspondiente en Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Aguerrida batalla cuerpo a cuerpo por la recompensa de Survivor México 2022.
Todos desean la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Halcón toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Lucha por waffles en Survivor México 2022.
Sobrevivientes concentradas para iniciar el juego en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” puso en disputa los suministros de la semana 6 en Survivor México 2022.
Halcones quieren iniciar bien la semana en Survivor México 2022.
Jaguares desean los suministros de Survivor México 2022.
Jugosos suministros en disputa para la semana 6 en Survivor México 2022.
Arranca el juego por los suministros de Survivor México 2022.
En equipos tenían que llegar a las plataformas flotantes del juego Survivor México 2022.
Tenían que ir por las redes con las piezas del juego Survivor México 2022.
Llevarlas a la orilla para armar la estructura de Survivor México 2022.
Tenían que colocarlos para derribarlos como piezas de dominó en Survivor México 2022.
Concentración de los sobrevivientes en Survivor México 2022.
La tribu Halcón toma la delantera en Survivor México 2022.
Emocionante juego por suministros en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar el juego en Survivor México 2022.
Reñido juego por los suministros de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” pone en juego una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Halcones desean un triunfo en Survivor México 2022.
Jaguares buscan mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Unos deliciosos waffles para cada integrante de la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Emocionante juego en parejas por recompensa Survivor México 2022.
Los corredores tenían que traer el costal de su color en Survivor México 2022.
Evadir a los contrincantes defensores en Survivor México 2022.
Y llegar hasta el tapete del color correspondiente en Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Aguerrida batalla cuerpo a cuerpo por la recompensa de Survivor México 2022.
Todos desean la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Halcón toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Lucha por waffles en Survivor México 2022.
Sobrevivientes concentradas para iniciar el juego en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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