FOTOS: Última celebración de tribus en Survivor México.

Fernando Vélez y Jorge Ortín, integrantes de la tribu Jaguar de Survivor México, están conscientes que con la Fusión Survivor no se puede confiar en nadie, sin embargo Jorge reveló ante cámaras que estudiará cómo será la convivencia en el futuro.

La confianza desapareció entre los sobrevivientes de Survivor México.

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Adianez Hernández, Denisha y Julio Barraza expusieron su estrategia, Adianez se mantendrá neutral hasta el momento adecuado, Denisha y Julio propusieron deshacerse de Alejandra Toussaint para asegurar que Sargento Rap continúe siendo aliado en Survivor México.

Carlos Guerrero “Warrior” aprovechó la ceremonia previa al juego por la recompensa para anunciar que esta noche fueron las últimas dos pruebas como tribu, los doce sobrevivientes ya están en preparativos para la Fusión Survivor.

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Jaguares y Halcones se enfrentaron en un arduo circuito de obstáculos donde el equilibrio, precisión y templanza fueron piezas clave para ganar una recompensa inconmensurable. Los sobrevivientes se esforzaron para obtener las calaveras necesarias.

Con un increíble juego entre los sobrevivientes, los integrantes de la tribu Halcón lograron derrotar a la tribu Jaguar y disfrutaron de una noche en una villa privada con todas las comodidades para disfrutar de un importante partido de fútbol acompañados de unas deliciosas botanas.

Gary Centeno, Fernando Vélez, Paco Pizaña y Jorge Ortín notaron que Cyntia González celebró la victoria de la tribu Halcón. Cyntia confesó que se siente alegre de que sea el último juego en el que no participará.

Cyntia González protagoniza fuertes revelaciones durante la ceremonia de Survivor México.

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Halcones y Jaguares se enfrentaron en su última prueba como tribus, un juego mano a mano y sumamente desgastante pues la clave principal consistió en aplicar la mayor fuerza posible para derrotar a sus contrincantes.

Con una increíble remontada, la tribu Halcón derrotó a la tribu Jaguar. Cyntia González no dudó en expresar que faltó su participación para otorgarle la victoria a la tribu Jaguar así como reveló sentirse alegre que acabó la etapa de tribus.

