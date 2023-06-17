ADIANEZ HERNÁNDEZ
ELEGIDOS
37 AÑOS
CONDUCTORA DE TELEVISIÓN
QUINTANA ROO
2ª TEMPORADA
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37 AÑOS
CONDUCTORA DE TELEVISIÓN
QUINTANA ROO
2ª TEMPORADA
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Los Granjeros no cumplieron con una de las reglas dentro de la granja y el presupuesto para la siguiente semana es cada vez menor
La placa de nominados aún no es definitiva, y este jueves los Granjeros nominados tuvieron la oportunidad de jugar el juego por La Salvación de La Granja VIP.
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La influencer reveló que padeció un accidente mientras se encontraba bañando a una de las vacas de La Granja VIP