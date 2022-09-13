Survivor México: Los nuevos aliados de Yusef para evitar ser traicionado.

La segunda semana dentro de la Fusión de Survivor México ha dejado grandes sorpresas, pues los planes que cada uno tenía han quedado en el pasado y se han formado nuevas alianzas para poder seguir adelante.

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Una de las primeras es que los integrantes que formaban parte de los Halcones y los Otros, piensan que David y Cinthia le han dado la espalda a Yusef, pero es solo una fachada; ya que ellos siguen siendo un equipo.

Sin embargo, el día de ayer Catalina y Yusef terminaron con sus diferencias y han formado una nueva alianza que podía equilibrar los votos al momento de llegar al Consejo Tribal, por lo que es una especie de seguro para evitar una próxima traición.

Los nuevos aliados de Yusef dentro de Survivor México.

La alianza que han formado los integrantes de los Otros y los Halcones, tienen dentro de sus planes dejar fuera a todos los Jaguares; sin embargo, ellos ya se han dado cuenta y han formado una nueva alianza.

Los Otros como Halcones, estaban queriendo manipular a todos los integrantes de Jaguares. -Vienen por nosotros porque nos quieren aniquilar y se quieren deshacer de nosotros. Los tres, tanto Cinthia, Yusef y yo somos muy fuertes

La competencia ha llegado a uno de los momentos más importantes de la competencia, donde cada uno de los integrantes tendrá que luchar por su propio futuro.

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Por el momento, una de las grandes preguntas de todos es si Catalina va a formar parte de la alianza que han formado

los Jaguares hasta el final de Survivor México o solo es para poder asegurar que todos ellos estén en la final y la traicionen en la semana final.