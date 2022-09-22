Survivor México: La amenaza de Kenta a Julián y Cuchao. (VIDEO)

Survivor México se encuentra en la recta final y las tensiones cada vez son mayores entre los sobrevivientes ya que todos desean llegar a la Gran Final, pero solo tres podrán conseguirlo. Hasta ahora Nahomi es la única que tiene su lugar asegurado, ¿quiénes serán los otros?

Programa 60 | 21 de septiembre 2022 | Concejo tribal Survivor México.

David García se convirtió en el último eliminado de Survivor México tras caer en el Juego de Extinción ante Kenta, por lo que su alianza con Nahomi y Sakurai sirvió de poco y nada.

“Sabía que iba a salir mi nombre, Aquí se comprueba que si te confías pasa lo contrario. No se puede confiar en absoluto, cualquiera puede ganar o perder”, fueron las palabras de David antes de enfrentarse a la prueba de balance.

La estrategia se ha vuelto fundamental en la recta final del reality de supervivencia y Cuchao parece ser la mente maestra a estas alturas de la competencia, ya que anteriormente orquestó junto con Julián la salida de Yusef en lo que fue una jugada maestra por parte de Los Otros y los Halcones, y donde los Jaguares también tuvieron que ver.

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¿Cuál fue la amenaza de Kenta a Cuchao y Julián? Sin embargo, los planes de Cuchao podrían venirse abajo gracias a Kenta, quien soltó una amenaza para el creador de contenidos y para Julián tras la salida de David García.

El modelo dijo estar consciente de que así son las cosas en Survivor México; sin embargo, no dará tregua y atacará con todo a quien vuelva a ejecutar otro plan como el que dejó fuera de la competencia a David.

“Así de cruel es la vida, así es de cruel Survivor… que se cuide Cuchao y Julián, porque los traigo en la mira”, sentenció Sakurai. No te pierdas esta noche Survivor México en punto de las 19:30 horas a través de las pantallas de Azteca UNO y descubre quién será el próximo eliminado.

