Los últimos días de Survivor México están despidiendo a varios sobrevivientes hasta encontrar a los tres finalistas. Nahomi, quien acumuló varios símbolos, se convirtió en la primera mujer instalada en la Gran Final de la competencia.

Todos los participantes hicieron todo lo posible por ganar el collar de inmunidad individual de la noche, pues es la única forma de alargar su estadía un día más.

La prueba consistió en descifrar palabras dentro de un tablero y armar una frase secreta. Este juego le valió la victoria a David Ortega, quien se convirtió en el participante con más collares ganados de la temporada.

David Ortega y Nahomi llegaron sin preocupaciones al Concejo Tribal; sin embargo, los participantes restantes tuvieron que someterse a los votos de la noche.

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David García se convierte en el eliminado de Survivor México

David García se sentía inseguro tras perder el collar de inmunidad individual y así lo expresaba minutos antes de iniciar las votaciones dentro de Survivor México.

"Definitivamente este es el Concejo Tribal en el que siento más peligro desde que empezó la aventura", dijo el participante, quien se enfrentó a su primer Juego de la Extinción.

A pesar de que David García tenía una gran alianza con Nahomi y Kenta, el participante fue enviado al duelo para salvar su estadía dentro de la competencia.

Cuchao, Kenta y David García se enfrentaron al Juego de la Extinción, siendo este último el eliminado. A pocos días de la Gran Final, el participante dijo adiós de Survivor México.

"Sabía que iba a salir mi nombre. Aquí se comprueba que si te confías pasa lo contrario. No se puede confiar en absoluto, cualquiera puede ganar o perder", fueron sus palabras antes de enfrentarse a una prueba de balance.

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