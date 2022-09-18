Survivor México: Cathe es la última eliminada antes de la semana final.

El momento que todos estaban esperando, por fin ha llegado a las playas de Survivor México, pues esta noche logramos conocer a los sobrevivientes que se han instalado en la semana final del reality.



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Sin duda, ha sido uno de los fines de semana más complicados y llenos de polémica para los sobrevivientes, primero vivieron la estrategia que hicieron todos juntos para sacar a Yusef, quien se había convertido en su enemigo en común.

No obstante, tras su salida, ya no había un enemigo en común y las alianzas que se habían hecho fueron olvidadas, pues todos se traicionaron buscando sacar a los más fuertes y evitar enfrentarlos en la final.

Los problemas empezaron con las actitudes que Kenta tomó con sus compañeros, a quienes les reclamó no decirle las cosas en la cara, lo que le ocasionó problemas con Julián, quien se había mantenido como uno de sus grandes aliados a lo largo de Survivor México.

Una eliminación completa diferente y terminó con la salida de Kathe.

El último Juego de Eliminación antes de llegar a la semana final, fue completamente diferente, pues David y Nahomi ya tienen un lugar reservado, pero también el David de los Jaguares y Cuchao, pues fueron los únicos en no recibir votos en contra.

Mientras, por primera ocasión tuvimos una eliminación con cinco sobrevivientes que se estaban jugando su lugar en la competencia.

Cathe, Kenta, Catalina, Julián y Cintia fueron los elegidos por sus compañeros para ir a defender su lugar en la final de Survivor México.

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Los primeros en salvarse de ser eliminados esta noche fueron Julián y Cintia, mientras que Catalina, Kenta y Cathe tuvieron que ir a un segundo enfrentamiento a mantener el equilibrio y su lugar en el reality.

Al final, Cathe fue la eliminada de la competencia, por lo que se convirtió en la última se salir antes de la gran final.

