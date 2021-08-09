Survivor México: ¿Cuándo es la Gran Final del reality show?

La segunda temporada de Survivor México está a punto de culminar y por fin conoceremos al ganador absoluto del reality show más cardíaco de la pantalla chica.

Survivor México: Alejandra se despidió del reality antes de la semana final

Dramático duelo de extinción, Alejandra Toussaint eliminada Survivor.

Solo tres finalistas llegarán al último episodio del programa de supervivencia, donde el público votará por su concursante favorito a llevarse los 2 millones de pesos.

Seguramente te preguntas qué día puedes sintonizar la Gran Final en vivo del reality show más popular del momento. No te pierdas el último episodio de Survivor México el próximo 15 de agosto a las 8:00pm por nuestra señal de Azteca UNO.

Además, esta semana está llena de grandes sorpresas, ya que jueves y viernes es de eliminación a las 7:30pm, además el sábado tenemos otra cita a las las 8:00pm.

Puedes sintonizar la Gran Final por la señal de Azteca UNO, pero también en nuestra página web en el apartado En Vivo.

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¿Quiénes son los participantes favoritos para llegar al último día de Survivor México?

Millones de fanáticos han seguido de cerca las estrategias de los participantes de Survivor México. Y es que, los admiradores tendrán la última palabra para elegir al verdadero campeón de los 2 millones de pesos.

Por su puesto, los fans ya tienen a sus sobrevivientes predilectos para batirse en la Gran Final, destacando nombres como Cyntia, Pablo, Sargento, Julio y otros más.

Cyntia, Adiánez y Niebla se convirtieron en las únicas mujeres en llegar a la semana de la Gran Final, mientras que Don Jorge, Pablo, Sargento, Julio y Paco son los caballeros que se enfrentarán cara a cara.

No te pierdas una de las finales más esperadas por parte de los televidentes, ya que solo un sobreviviente será el verdadero campeón.

Tú tienes la última palabra, así que no te olvides de descargar la aplicación de Tv Azteca En Vivo para apoyar a tu personalidad favorita.

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