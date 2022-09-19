Survivor México: Cathe habló sobre su relación con Yusef.

Desde que comenzó la tercera temporada de Survivor México, se dijo que sería completamente diferente, llena de muchos retos para los sobrevivientes y las cosas se han complicado con todas las polémicas que se han dado en los últimos días.

Te puede inteteresar: Survivor México: Cathe es la última eliminada antes de la final.

El sábado pasado vivimos un Juego de Eliminación totalmente diferente, pues por primera ocasión vimos a cinco sobrevivientes defender su lugar, donde la que terminó siendo la última eliminada de Survivor México antes de la final.

Sin embargo, durante su paso por las playas más exigentes de la televisión mexicana, Cathe se vio envuelta en diferentes controversias, una es cuando Kenta señaló que su compañero Yusef quería conquistar a Cathe como parte de una estrategia para manipular a los participantes.

Cathe rompe el silencio sobre su romance con Yusef.

Aunque, al salir de Survivor México, Cathe confesó a todos los fans que ella se encontraba muy arrepentida de formar parte de la estrategia que culminó con la eliminación de Yusef sin la oportunidad de competir, pero también rompió el silencio sobre los rumores de su romance.

Según sus palabras, nunca hubo un romance o una relación entre ellos, todo era ocasionado por el frío que había en las noches, por lo que Yusef la abrazaba para que pudiera dormir y pasar la noche de la mejor forma posible.

La realidad es que él me abrazaba siempre preguntándome porque yo dormía a su lado y yo temblaba de frío… Yo no podía dormir por el frío, siempre me paraba… y luego Kenta pues me daba la espalda… pero eso fue lo que pasó

También te puede interesar: Survivor México: Nahomi quiere llegar a la Gran Final con este participante.

Además, Cathe confirmó que Yusef nunca trató de tener una relación más allá que no fuera una amistad y compañerismo dentro de la tribu de los Halcones.

