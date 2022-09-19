VIDEO: Así fue el gran recibimiento a Yusef tras eliminación de Survivor México.

Yusef Farah, quien se convirtió en el reciente eliminado de Survivor México, regresó a México el pasado fin de semana entre el apoyo de todos sus fans y seres queridos.

Decenas de fanáticos esperaron al biólogo con globos amarillos, peluches y cartas, además de que corearon el nombre de "¡Yusef, Yusef, Yusef!" en todo momento.

Al recibimiento también se dio cita la mamá del querido biólogo, quien esperó ansiosa por la llegada del querido participante de Survivor México: "Le voy a decir que lo amo, que es un campeón y que nos enseñó muchísimo. Que nunca deje de ser quién es y que nunca pierda su esencia", expresó Doña Claudia desde el aeropuerto.

Ximena Duggan y Koke Guerrero, grandes amigos de Yusef desde Exatlón, se dieron cita para recibir al querido mexicano en uno de los momentos más esperados por el público.

Yusef no pudo evitar sonreir de oreja a oreja tras ver el maravilloso recibimiento en el aeropuerto, desde donde se tomó fotos con sus seguidores y convivió con ellos.

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Yusef de Survivor México agradece el apoyo de sus fans

Una vez en su departamento, el biólogo expresó su agradecimiento a cada uno de los asistentes, quienes demostraron su amor con su presencia y detalles hechos a mano.

"Estoy llegando del aeropuerto a mi depa y estoy feliz. ¡Vean todos estos regalos! La verdad es que estoy fascinado. Nunca me lo imaginé y me quedo con el corazón lleno. Muchas gracias", expresó en sus redes sociales.

La eliminación de Yusef Farah fue una de las más polémicas de Survivor México, pues todos los participantes votaron por él. Por su parte, Catalina utilizó su medallón secreto para invalidar el voto del biólogo, por lo que este último se quedó sin pelear en el Juego de la Extinción.

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