Warrior revela nuevos detalles de la Gran Final de Survivor México en VLA.

Nuestro querido Carlos Guerrero Warrior se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para hablar sobre la Gran Final de Survivor México.

Programa 59 | 20 de septiembre 2022 | Extinción en Survivor México.

La Gran Final de Survivor México cambia de día debido a los estragos del huracán Fiona, por lo que ahora conoceremos al campeón o campeona el próximo viernes 30 de septiembre del presente año.

"El huracán Fiona azotó a varias ciudades de República Dominicana, sobre todo el área cercana a donde nos encontramos. Hay muchas afectaciones, y debido al paso del huracán Fiona, tenemos que postergar el desenlace de Survivor México", dijo el conductor de Survivor México a VLA.

"A raíz del huracán, muchas áreas donde se realizan las grabaciones, zonas de juego y pruebas, están destruídas. Practicamente, todas esas áreas quedaron devastadas y no existen más. Es por ello que debimos aplazar la final de Survivor México", continuó.

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Warrior revela nuevos detalles de la Gran Final de Survivor México

Warrior adelanta que los participantes de Survivor México se encuentran a salvo del huracán Fiona, pero dicho esto, el público tendrá que esperar un poco más para conocer al campeón o campeona.

"Los sobrevivientes están bien, están en muy buenas condiciones. No se preocupen, ellos fueron inmediatamente refugiados en un lugar completamente seguro. Por seguridad de todos debimos aplazar la final de Survivor México", dijo.

No te pierdas los últimos capítulos de nuestro reality show de supervivencia porque se avecinan nuevas sorpresas, según adelantó Warrior a Venga la Algría.

"Esta semana corre con muchas emociones en la recta final. Están cayendo uno a uno como cascada. Habrá algunas sorpresas que no puedo adelantar, pero vienen pruebas importantes con recompensas muy grandes. Hay muchas historias de por medio y pueden pasar muchas cosas. Survivor México siempre nos sorpende como a la vida misma", concluyó.

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