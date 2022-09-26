Survivor México: David Ortega responde a Yusef tras ser llamado traidor.

Estamos viviendo los días finales de Survivor México, por lo que las últimas eliminaciones han sido muy dolorosas y polémicas, ya que los sobrevivientes tenían ya más de cien días conviviendo.

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Una de las más sonadas fue la de Yusef, quien fue votado por todos para que nadie tuviera que competir en su contra Pues, mucho se ha especulado pues sus amigos y compañeros Jaguares decidieron traicionar al atleta; ahora es David Ortega, quien rompió el silencio y habló sobre la verdad de la supuesta traición.

Mencionamos eso Yusef, porque habíamos acordado antes que se supiera quiénes iban a ser los ganadores de esa comedida iba a ser para todos, se separó, se quedó la fruta, las verduras, pero los dulces y otras bolsas te las llevaste con galletas rellenas y más panes

La polémica traición que sufrió Yusef en Survivor México.

Por medio de un video, el último eliminado de Survivor México rompió el silencio sobre la estrategia que se ha robado la temporada y dejó fuera a uno de los preferidos para ganar la tercera temporada del reality.

Dentro de sus palabras, David aseguró que no fue con una mala intención o con la finalidad de hacerlo sentir menos, sino que todo fue parte de una estrategia, asegurando que Survivor México es un juego y todos quieren ganar.

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Es cierto que, Yusef salió muy dolido por la situación, pues declaró que lo que más le dolió fue la traición y la mentira por parte de algunos sobrevivientes de los cuales confiaba, sobre todo de sus compañeros de Jaguares, ya que eran las personas en las que más confiaba y con las que construyó una amistad a lo largo de su estancia en Survivor Final.

