David Ortega es eliminado por Cyntia en Survivor México.

Todos los participantes intentaron tener un pase a la Gran Final de Survivor México, por lo que pelearon como si no hubiera mañana en el Juego de la Inmunidad.

Kenta y Julián se convirtieron en los absolutos ganadores de la prueba, por lo que no tuvieron que preocuparse en el Juego de la Extinción. Nahomi ya tiene su lugar en la Gran Final.

Por su parte, David Ortega y Cyntia quedaron instalados en el Juego de la Extinción para salvar su estadía de cara a la Gran Final de nuestro reality show de supervivencia.

Recordemos que ambos participantes crearon una maravillosa amistad durante toda la temporada, por lo que enfrentarse cara a cara fue muy duro.

"Todavía no le encuentro el lado positivo a este escenario donde me toca ir con Cyntia al Juego de la Extinción. Sé que va a ser complicado porque uno de los dos se va a despedir de la competencia", expresó David Ortega, quien hizo la promesa de dar su mejor versión en el duelo.

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David Ortega se convierte en el eliminado de Survivor México

David y Cyntia dejaron su máximo potencial en el Juego de la Extinción, pues prometieron no rendirse hasta el último día de esta gran aventura.

Cyntia lamentó defender su lugar peleando contra su mejor amigo de Survivor México, aunque no desistió y se convirtió en la ganadora de esta noche.

La prueba consistió en pararse en una base inestable para transportar piezas de madera de un lado a otro. Cyntia mostró mayor balance, equilibrio, serenidad y agilidad, por lo que venció a David.

Ambos participantes se fundieron en un abrazo y derramaron algunas lágrimas, pues pasaron maravillosos momentos a lo largo de Survivor México.

"Me hubiese gustado ver a otra persona en contra, no a él. Es difícil, pero se queda un Jaguar sí o sí", expresó Cyntia.

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