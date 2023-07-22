Survivor México: ¿Quién es el eliminado de este viernes 21 de julio?

Cada día que pasa dentro de las playa de Survivor México, los sobrevivientes saben que están más cerca de la Fusión, pero no todos podrás llegar a esa etapa de la competencia.

La polémica se hace presente, ya que todos los sobrevivientes están dispuestos a hacer todo para poder llegar a la siguiente semana, por lo que las traiciones, estrategias y peleas son cada día más frecuentes.

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¿Quién ganó el collar de inmunidad individual?

La disputa por el collar de inmunidad se está haciendo cada semana más intensa, ya que es la única forma que los sobrevivientes tienen para asegurar su lugar en otro ciclo en Survivor México.

Para la siguiente semana, los únicos que tienen su lugar asegurado son Pablo y Kenta, quienes nuevamente se han levantado con un triunfo en la disputa del collar de inmunidad individual.

¿Quién ganó el tótem de inmunidad grupal?

Las cosas se han puesto muy complicadas para los sobrevivientes en Survivor México, por eso la disputa por el tótem de inmunidad grupal es tan importante para todos.

Luego de varias semanas imponiendo su experiencia en los juegos, los Leones perdieron el enfrentamiento, por lo que los Toros tendrán un integrante menos.

¿Quién fue el eliminado de este viernes?

Pablo fue el encargado de sentenciar de forma directa a Fharid, mientras que Aranza y Sergio fueron elegidos en el proceso de votación por el equipo.

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Al final, luego de un intenso enfrentamiento, donde los sobrevivientes tenían que mostrar gran destreza para poder quedarse, Fharid fue eliminado de Survivor México.