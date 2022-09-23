Survivor México se prepara para dar a conocer a los próximos concursantes instalados en la Gran Final de la aventura. Por lo pronto, Nahomi es la primera finalista tras acumular la mayor cantidad de símbolos y siendo una de las mujeres que podría coronarse dentro de una semana.

Programa 61 | 22 septiembre 2022 | Extinción directa Survivor México.

En Survivor México ningún día es igual, por lo que los participantes se han enfrentado a nuevas dinámicas y a nuevos retos para alargar su estadía dentro del reality show.

Tras la eliminación de Cuchao, Julián, Cyntia, David Ortega, Kenta y Nahomi buscarán dar su mejor esfuerzo para llegar a la recta final de esta aventura.

Kenta se ha llamado el "depredador" de la temporada, por lo que otros concursantes comienzan a prepararse para obtener la inmunidad este día.

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¿Quién es el eliminado de este viernes de Survivor México?

Warrior anunció el fin de los Concejos Tribales para dar paso a los Juegos de Inmunidad, de los cuales saldrán los participantes victoriosos que no tendrán de nada que preocuparse.

Las estrategias se acabaron, pues ahora los participantes se despiden de los votos para dar paso a las competencias físicas y alargar su estadía en Survivor México.

El día de ayer, Cuchao se convirtió en el reciente eliminado de la competencia, pues se enfrentó a una prueba de mucha destreza contra Kenta.

Este día conoceremos al eliminado o eliminada de cara a la Gran Final, por lo que no puedes perderte el capítulo de esta noche a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

La Gran Final de Survivor México también está a la vuelta de la esquina, pues tendrá lugar el día viernes 30 de septiembre por Azteca UNO, la casa de los grandes eventos.

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