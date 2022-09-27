Survivor México: Kenta arremete contra Cyntia y los memes hacia Nahomi.

Estamos viviendo los momentos más importantes dentro de la tercera temporada de Survivor México, pues esta semana vamos a conocer a los tres finalistas y al ganador del reality que pone a prueba todas tus habilidades.

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Sin duda, las últimas salidas han causado mucha polémica, pues las estrategias y las pocas opciones de votación que quedaban ocasionaron que los que ya habían formado una amistad a lo largo de más de cien días tuvieran que traicionarse entre ellos.

Kenta ataca a Cyntia, pero los fans se fueron sobre Nahomi.

Tras la eliminación de David por parte de Cyntia, Kenta se fue con todo sobre ella, pues aseguró que manipuló a su compañero para poder estar un par de días más en la competencia.

Lo que le acabo de asegurar y platicar a Nahomi, mi cabeza a veces vuela demasiado, tanto como esa vez que tuve el problema con Julián… Cyntia pudo manejar esa estrategia para llegar tan lejos. Yo pienso que Cyntia trabajó muy bien a David semanas atrás para trabajarlo psicológicamente, porque es un contrincante muy fuerte…

Por su parte, Nahomi rompió el silencio tras las polémicas declaraciones de Kenta sobre la estrategia que estuvo siguiendo en estas semanas.

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Kenta no deja de sorprenderme con sus pensamientos. Suena feo, pero no se me hace tan descabellado lo que dice…

Kenta quiere ganar, pero para darle su premio a Nahomi jajajjaja #SurvivorSemanaFinal pic.twitter.com/iAw1ICmvzq — Any (@Angie98054413) September 27, 2022

Kenta diciendo que Cinthya manipuló a David, cuando el manipulado por Nahomi es él. #SurvivorSemanaFinal pic.twitter.com/nTdJYeydHq — Jacqueline🌸🇲🇽ᴮᵗˢ ᵒᵘʳ 명예 (@HeyStopIt_95) September 27, 2022