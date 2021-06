Kristal Silva y su novio hablan tras accidente en Survivor México.

Nuestra querida Kristal Silva sufrió uno de los momentos más contundentes en Survivor México, pues vivió un empujón accidental por parte de Sargento Rap.

Salvaje enfrentamiento en juego de Survivor lesiona a Kristal Silva.

La bellísima tamaulipeca preocupó a sus familiares, amigos y fanáticos, pero logró sobreponerse del golpe con mucho éxito y con la mejor actitud.

Luis Ángel, novio de Kris, se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para hablar del contundente momento que se vio en televisión.

“No me gusta ver las imágenes porque se sufre y se siente feo. Las he visto un par de veces porque no me gusta ver esas imágenes. Se ve el dolor, desesperación y angustia. No te gusta ver a una persona que amas así. Fue algo fuerte”, expresó en exclusiva para VLA.

Pese a todo, Luis Ángel sabe que su prometida es una de las mujeres más fuertes de Survivor México.

“Me contactaron de la producción, querían hablar con el papá de Kristal y conmigo. Ya que han pasado los días está mejor, está medicada, le hacen curaciones en el día y noche. En ciertos juegos no va a pasar por lo mismo de la lesión”, confesó.

¿Qué piensa Kristal Silva de su golpe en el labio?

Nuestra querida Kristal Silva también tuvo la oportunidad de platicar con su novio Luis Ángel. La talentosa conductora confesó a su novio, que se encuentra estable y lista para continuar en las trepidantes tierras de Survivor México.

Ella dice que sintió el golpe, se tocaba el labio con la lengua y se le salía, dijo ‘Ya valió’. Ella pensó que se le había volado un pedazo de piel, fue su angustia de que tenía un agujero. Requirió puntadas, yo la vi hinchada

Y, a pesar de ser una mujer valiente y aguerrida en el reality show de supervivencia más exigente de la televisión, Kristal Silva también es una mujer muy romántica con el sueño de casarse en una elegante boda.

“Es chistoso porque me pregunta cómo va todo lo de la boda y le digo que estoy recorriendo las fechas al máximo. Me dice ‘síguelas recorriendo, tranquilo yo voy a llegar’. Cada vez estoy más angustiado”, expresó Luis Ángel en exclusiva para Venga la Alegría.

