Survivor México: ¿Kristal traicionó a Cyntia? Paco revela todo.

¿Kristal traicionó a Cyntia en Survivor México? Paco revela todo. El controvertido Pizaña aseguró que él sabe toda la verdad al respecto. ¿Le creemos?

Fue durante la sección del ‘Consejo Tribal’ en el matutino ‘Venga la Alegría’, donde Capi Pérez habló sobre las polémicas declaraciones de Paco Pizaña sobre Halcones, cuestionando la lealtad de la exreina de belleza, quien ha sido señalada por una supuesta traición.

“Vamos a empezar, Paco ‘Cizaña’ ha dado mucho de qué hablar estos días pues aseguró que los ex miembros del equipo Jaguar eran unos inútiles”, dijo el titular de La Resolana.

Luego pasaron al aire el momento en el que Pizaña arremetió contra sus ex compañeros de equipo y recuerdó cuando Kristal le dijo que la división de alimentos debía ser pareja. “Kristal me dijo que ella (Cyntia González) había dicho que no iba a permitir que nosotros nos embolsamos cosas porque aquí era de todos”, comentó Paco.

Nuestra bella presentadora respondió contundentemente ante las palabras de Paco y arremetió contra él: “Primero que nada, no somos una bola de inútiles y cuando venga Paco se lo voy a decir en su cara”, dijo.

Segundo, sí, sí le dije: ‘Aquí es parejo’. Porque sabíamos perfecto que en Halcones se estaban enganchando varios mangos, la comida la guardaban para ellos y nosotros compartimos todo. Cyntia que era capitana en eso momento dijo van a llegar aquí y vamos a organizar las cosas a nuestra manera

Kristal sintió el apoyo de sus compañeros

Algunos de los compañeros de Kristal salieron a apoyarla, mientras que unos cuantos opinaron que Paco “no era tan malo”, pero en las redes sociales también se ha ganado el odio de los cibernautas.

