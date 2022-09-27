Pato Araujo arremete contra Cyntia por perjudicar a Yusef.

Survivor México se encuentra en su semana final, así que no te pierdas la Gran Final el próximo viernes 30 de septiembre en punto de las 19:30 horas, a través de nuestras pantallas de Azteca UNO, en donde Kenta, Julián y Nahomi se enfrentarán en busca de los 2 millones de pesos y del título de campeón.

Sin embargo, las polémicas no dejan de hacerse presentes en esta recta final, y el escándalo más reciente lo protagonizó ni más ni menos que Pato Araujo, exparticipante del Exatlón México, quien expresó su molestia porque no hay ningún miembro de la tribu Jaguar en la Gran Final de Survivor México tras la salida de Cyntia.

El exfutbolista declaró en su cuenta de Twitter que por culpa de Cyntia, Yusef no pudo llegar a la Final y pelear por el título de campeón. Cabe mencionar que el ‘León Libanés’ salió después de una jugada maquiavélica orquestada por Los Otros y los Halcones, y donde los Jaguares también tuvieron mucho que ver, ya que todos votaron en contra de Farah y no le dieron la oportunidad de pelear por su permanencia.

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¿Qué dijo Pato Araujo sobre Cyntia? “@abrahamfl gracias a ella y el otro “Jaguar” no hay ningún jaguar en la final. Se extinguió el fuego amarillo @yuseffarahch @zudikeyrodriguez”, escribió el Pato Araujo en su cuenta de Twitter.

El tuit fue retomado por Brenda Zambrano, quien también se pronunció sobre el comentario de nuestro querido Pato Araujo.

Quien es el ? No lo conozco y equis pero vi su cuenta verificada y queriendo culpar a Cyntia porque no está cabeza de brócoli en la final Pff #SurvivorSemanaFinal pic.twitter.com/oQOiTFtd7s — Brenda Zambrano 🍒 (@brenzambranoc) September 27, 2022

Hasta el momento Yusef no se ha pronunciado sobre el comentario de su amigo Pato Araujo, por lo que se desconoce cuál es su postura, pero es un hecho que muchos de los fans de Survivor México están de acuerdo con él, pues esperaban que el ‘León Libanés’ estuviera en la final.

No te pierdas Survivor México esta noche a las 19:30 horas por nuestra señal de Azteca UNO, pues todos los sobrevivientes se enfrentarán en un Concejo Tribal. Nahomi, Kenta y Julián ya se preparan para la Gran Final el próximo 30 de septiembre, donde solo uno ganará los 2 millones.