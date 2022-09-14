Survivor México: El polémico plan de Nahomi para eliminar a todos los hombres.

A lo largo de las catorce semanas de competencia dentro de Survivor México, hemos tenido la oportunidad de ver grandes duelos y participantes que lo han dejado todo, pero ahora las alianzas son clave para seguir en la competencia.

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Eso lo saben las mujeres que han logrado sobrevivir y llegar hasta la Fusión; sin embargo, ahora son ellas las que han formado una fuerte alianza para poder seguir dentro de la competencia, tratando de sacar a la mayor cantidad de hombres posible.

Las sobrevivientes quieren eliminar a los hombres de Survivor México.

Encabezadas por Nahomi, las mujeres han formado una nueva alianza con la finalidad de eliminar a todos los hombres de Survivor México, pues tienen la intención de que una mujer sea la ganadora de la tercera temporada.

Yo siento que estamos en el punto de que nos tenemos que proteger sin importar las alianzas que haya, sin importar quien con quien, porque es importante. Y, cómo le dije a Cathe a mí me gustaría que esté Survivor lo gane una niña

Tal parece que la idea de Nahomi fue del agrado de todas, por lo que ahora las sobrevivientes tienen un nuevo objetivo que puede lograr que por primera ocasión la ganadora de Survivor sea una mujer.

Vengo de semanas de estar sola, de ser la única mujer y de verdad que extrañaba compartir una tribu con otras mujeres, hablar de cosas de mujeres. Me encanta que me vengan a proponer esto de unirnos las mujeres, porque es verdad, nos están sacando

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