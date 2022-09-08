Subasta de Survivor México deja los memes más divertidos.

Survivor México finalmente llegó a la fusión, por lo que nuevas dinámicas y retos se han hecho presentes dentro de la competencia. Este día, nuestros sobrevivientes participaron en una subasta que se llenó de deliciosos platillos como pasteles, hamburguesas, papas, pizzas, refrescos, chocolates y más.

Los participantes cambiaron su dinero por exquisitos platillos que aumentaron su energía dentro de Survivor México. Catalina protagonizó el momento más misterioso de la noche, pues encontró un medallón que podría darle algún beneficio más adelante.

Cata no quiso compartir la sorpresa que contenía su medallón, por lo que todo es un completo misterio que podría jugarle a favor más adelante.

Usuarios de las redes sociales no tardaron en crear los memes más divertidos, cuya creatividad quedó expuesta esta noche para otros fanáticos de nuestro reality show.

La mayoría de los sobrevivientes regresó con el estómago lleno al refugio, mientras que otros no pudieron cambiar su dinero por los platillos que se pusieron en juego en la subasta.

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Estos son los mejores memes de la noche en Survivor México

La subasta no fue el único reto que enfrentaron los participantes de Survivor México este día, pues también jugaron para ganar una videollamada con sus seres queridos.

Jaguares, Halcones y Los Otros se extinguieron para dar paso a la fusión, así que las estrategias se han hecho presentes para conseguir un lugar en la última semana de nuestro reality show.

Yusef no deja de acaparar la atención, pues es uno de los sobrevivientes que más enemigos ha ganado dentro de la competencia. El biólogo tendrá que hacer todo lo posible por ganar los próximos collares de inmunidad individual o de otra forma se enfrentará a los posibles votos de la tribu.

No te pierdas Survivor México de lunes a sábado a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

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Yusef ya le echo el ojo al medallon de Catalina #SupervivenciaSurvivor pic.twitter.com/fmE7AkIUXT — César R. (@0tr0usuariomas) September 8, 2022

Me parte el alma ver a David halconcito así #SupervivenciaSurvivor pic.twitter.com/ltlm0Fjuwv — MEMO || 🦖 (@Memocapileon) September 8, 2022