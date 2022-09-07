Survivor México: Así encaró Cyntia a Yusef. (VIDEO)

Estamos viviendo la primera semana de la Fusión dentro de Survivor México, donde todos están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para llegar a la semana final y sacar a quien se le ponga enfrente, pues todos quieren ser el ganador de la tercera temporada del reality.

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Aunque todos llegaron con el objetivo de sacar a Yusef de la competencia, el atleta tiene una estrategia completamente diferente, pues en el primer reto de la Fusión se quedó con la primera capitanía.

Situación que en primera instancia parece normal, pero lo que ha sorprendido fue que dejó fuera de su equipo a Cyntia, quien en los últimos días se había convertido en su gran aliada en las competencias.

El no estar en el equipo de Yusef, le causó una gran molestia a Cyntia, quien no se quedó callada y lo encaró para decirle sus verdades.

Cyntia enfrentó a Yusef por su polémica decisión.

En la primera oportunidad que tuvo, Cyntia se acercó a hablar con Yusef, pues realmente estaba muy molesta y se sentía traicionada, por lo que no se quedó con nada.

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Viendo el juego, pensaste que Nahomi iba a ser más rápida que yo, viendo el juego. -Sí, y por eso la escogí a ella primero. -Eso es lo que me molesta bastante, que él me tira a menos en vez de ser como necesito que sean conmigo, llevarme a eso, a más

Yusef le recordó todo lo que ha hecho por ella a lo largo de Survivor México.